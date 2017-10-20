Чаще всего таймырцы обращались в МФЦ за пропиской и справками о судимости

Во время посещения отдаленных поселков на Таймыре к членам мобильных групп Многофункционального центра предоставления госуслуг (МФЦ) поступило 850 обращений, передает «Таймырский телеграф» в пятницу, 20 октября.

Как оказалось, чаще всего жителей волнуют вопросы, связанные с оформлением прописки по месту жительства (26,1 процентов) и получением справки о наличии или отсутствии судимости (9,5 процентов).

За оформлением пособия на ребенка обратились 30 северян (3,5 процента).

Выезжавшие в поселки специалисты МФЦ выдали жителям глубинки почти 200 готовых документов, провели более 100 консультаций по тонкостям действующего законодательства.