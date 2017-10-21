У создателя стиля индастриал обнаружили лейкемию

Врачи обнаружили у британского музыканта и перформанс-деятеля Дженезиса Пи-Орриджа (Genesis P-Orridge) лейкемию. Об этом артист рассказал на своей странице в Facebook, на его запись обратил внимание портал Post-punk.

В связи с произошедшим отложен европейский тур группы Psychic TV. Он должен был стратовать 23 октября. В соцсети 67-летний музыкант сообщил о ходе своего лечения, а также извинился перед поклонниками, купившими билеты на концерты.

Как говорится в заявлении менеджеров Пи-Орриджа, в августе его госпитализировали после месяцев плохого самочувствия с хронической болью, астмой и истощением. Тогда же врачи выяснили, что причиной стала лейкемия, артист начал проходить лечение. В этой связи он до сих пор вынужден оставаться в Нью-Йорке. Как ожидается, концертную деятельность музыкант сможет возобновить в начале 2018 года.

Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон) родился 22 февраля 1950. В 1969 году образовал собственную перформанс-группу, которая позднее переформировалась в музыкальный коллектив Throbbing Gristle (1975-1981, 2004-2010). Считается одним из изобретателей музыкального стиля индастриал. Этот термин был введен им и перфоманс-артистом Монте Казаззой при основании лейбла Industrial Records в 1976 году.

Пи-Орридж также основал группу Psychic TV (1981-1998 и с 2003-го по настоящее время), которая помогала продвигать его собственную религиозную организацию Thee Temple Ov Psychick Youth («Храм душевной молодости»). Из-за последней он был вынужден переехать из Великобритании в США. Кроме того, организовал музыкально-разговорный проект Thee Majesty.