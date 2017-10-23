В Москве осудили убийцу бас-гитариста «Любэ»

Суд приговорил обвиняемого в убийстве бас-гитариста группы «Любэ» Максима Доброго к ограничению свободы на срок 1 год 9 месяцев. Об этом в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщила Евгения Кирюшина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Добрый был признан виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

22 апреля 2016 года стало известно, что следователи восстановили события 2 апреля того же года, когда в Подмосковье избили бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова, скончавшегося в больнице две недели спустя. Для этого были использованы записи с камер видеонаблюдения.

Судя по записям, вначале находившиеся в баре мужчины, в том числе Усанов, дурачились, имитируя драку. Во время этого они задели сидевшего рядом посетителя, который стал возмущаться. Примерно через двадцать минут этот же мужчина нанес Усанову удар кулаком в голову, от которого музыкант упал на пол.

Позже потерпевший в бессознательном состоянии был госпитализирован. 19 апреля Павел Усанов умер, не приходя в сознание.