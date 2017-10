В Москве в рамках готического мини-фестиваля Edge Of The Night XX выступит немецкая группа Das Ich. Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Вечеринка приурочена к Хеллоуину. Она состоится 28 октября в клубе «Лес».

В рамках фестиваля также выступят московские коллективы Children of the Gun и Your Last Photo, команда из Ростова-на-Дону Stilllife.

Петербургская группа Para Bellvm представит на мероприятии новый альбом к своему 20-летнему юбилею. Билеты можно приобрести по ссылке.