Пользователям сети предложили выбрать лучшую книгу Рунета

Интернет-магазин Ozon.ru запустил онлайн-голосование Online Awards за лучшие книги Рунета. Мероприятие продлится до 8 ноября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В шорт-лист попали, в частности, произведения Ивана Охлобыстина из сериала «Интерны», Тилля Линдеманна из метал-группы Rammstein, и психолога Михаила Лабковского.

В голосовании представлены книги в жанрах художественной литературы, Non-fiction, детской литературы и бизнес-литературы. Также участникам предлагают проголосовать за лучших интернет-блогеров и лучшие товары, представленные в магазине Ozon.ru.

Платформа Ozon.ru была основана в 1998 году. Голосование за лучшую книгу компания проводит ежегодно с 2011 года.