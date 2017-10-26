Из жизни
 

Жителя Барселоны уволили за чрезмерное стремление перерабатывать

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Житель Барселоны Жеан П., работавший менеджером магазина Lidl, был уволен за то, что регулярно работал больше, чем требовалось. Об этом пишет газета El País.

Руководство выяснило, что зачастую, иногда даже за час до открытия, работник по собственной инициативе начинал «готовить магазин до его открытия для публики».

Мужчина проводил в магазине без санкции руководства от 49 до 87 минут каждый день. По правилам, за это полагается начислять дополнительную зарплату. Таким образом, работник нанес владельцам значительный ущерб.

Также компания заявила, что получала жалобы от сотрудников, которым Жеан предлагал приехать на работу раньше. Кроме того, во многих случаях менеджер был один, что запрещено по соображениям безопасности.

Жан, который работал в Lidl с 2005 года, считает, что его увольнение является неприемлемым, и подал в суд.

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