По местам Достоевского проведут квест

Московский театр мюзикла запустил пешеходный квест по местам писателя Федора Достоевского. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

Экскурсии с загадками стартуют 1 ноября и продлятся до конца года. Акция приурочена к премьере рок-оперы «Преступление и наказание», которая состоится 15 ноября на новой сцене в театре «Россия».

Те, кто смогут пройти квест, получат билеты на мюзикл. «Прогулка рассчитана на два часа, за которые пешеходы узнают много интересного из жизни знаменитых литераторов», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке, начиная с 31 октября.

Режиссером-постановщиком рок-оперы Эдуарда Артемьева выступает Андрей Кончаловский.