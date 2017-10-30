Finnair решила взвешивать пассажиров

Национальный перевозчик Финляндии Finnair Oyj решил начать взвешивать пассажиров. Нововведение вступит в силу в ближайшие дни, сообщает агентство Yle.

Отмечается, что взвешивание будет добровольным, а полученные данные — конфиденциальными. Их смогут получить только сами пассажиры, в базу данных будет вноситься обезличенная информация.

Таким образом перевозчик рассчитывает узнать общий вес пассажиров и их ручной клади. Это необходимо для оптимизации загрузки самолета и заправки воздушного судна. Кроме того, авиакомпанию интересует, насколько отличается вес пассажиров в летней одежде и зимней, а также вес багажа туристов и бизнесменов.

В настоящее время для этих расчетов в Finnair пользуются данными Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) от 2009 года. Они гласят, что средний вес мужчины и его ручной клади составляет 88 килограммов, женщины — 70 килограммов, ребенка до 12 лет — 35 кило. Однако авиакомпания решила сформировать собственную базу данных об этом.

Finnair Oyj — крупнейшая авиакомпания Финляндии, базируется в аэропорту Хельсинки-Вантаа. По итогам 2016 года компания обслужила около 10,9 миллиона пассажиров.