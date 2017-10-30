Минкульт анонсировал открытие петербургского культурного форума

Министр культуры России Владимир Мединский, зампред правительства России Ольга Голодец и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов приняли участие в пресс-конференции, посвященной проведению VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Обсуждение мероприятия состоялось в ТАСС в понедельник, 30 октября.

Форум стартует 16 ноября и продлится два дня. Основной площадкой станет Главный штаб Государственного Эрмитажа. В обсуждениях примут участие, в частности, режиссер Федор Бондарчук, худрук Александринского театра Валерий Фокин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая.

В рамках форума пройдут конференции, на которые приглашены зарубежные деятели культуры. Французский писатель Бернар Вербер, автор «Империи ангелов», выступит на конференции «Великая книжная рЭволюция. Влияние книги на развитие современного общества». Польский литератор Януш Вишневский, написавший роман «Одиночество в сети», расскажет о способах развития книжной культуры в регионах.

Помимо этого, зрителям представят премьеры спектаклей из Франции, Японии и Китая.