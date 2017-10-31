В Москве арестовали бывшего главу «Нафтогаз Украины»

Таганский суд Москвы арестовал бывшего главу «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана до 12 ноября.

О задержании в Москве предпринимателя, его бухгалтера и помощника по имени Константин сообщил ранее 31 октября украинский телеканал TCH со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Бакая обвиняют в том, что он обманным путем завладел чужими финансами. 10 пострадавших подали заявления.

Украинское издание указывает, что в последнее время Бакай, живший то в Москве, то в ОАЭ, постоянно занимал деньги у знакомых.

Игорь Бакай занимал ряд государственных должностей в период президентства Леонида Кучмы. В 1998 был инициатором создания компании «Нафтогаз Украины» и стал первым председателем ее правления. Возглавлял госструктуру до 2000 года. С 2003 по 2004 год руководил Государственным управлением делами Украины. После победы на выборах Виктора Ющенко ушел в отставку и в начале 2005 года уехал в Россию.