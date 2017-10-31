Каталонские антифа и испанские националисты устроили побоище в Барселоне

В Барселоне произошли столкновения между каталонскими сепаратистами и сторонниками единства Испании. В драку вмешались и полицейские. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Потасовка завязалась во время марша за независимость мятежного региона. Антифа шли со своими черными и красными флагами, по пути следования они повстречали испанских националистов. Информации о пострадавших во время драки нет.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

1 октября в регионе состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.