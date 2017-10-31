В число регионов «повышенной напряженности» попали Омская область и Дагестан

Комитет гражданских инициатив выпустил доклад, отражающий экономическую и социально-политическую ситуацию в регионах страны, и составил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России.

Согласно приведенным данным, в зону риска эксперты включили Дагестан, Чувашию, Коми, Алтайский край, Кемеровскую, Кировскую, Курганскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Тверскую и Челябинскую области, а также Москву. Они учитывали политическое и экономическое недовольство с неспособностью власти на него реагировать.

«С учетом долговременных трендов постепенного роста протестной активности низкое качество политических институтов и невозможность граждан через них влиять на власть может вести к постепенному вытеснению недовольства граждан в неинституционализированную сферу», — пришли к выводу авторы доклада. ​

Ранее социологи составили рейтинг страхов россиян. Больше всего граждане России обеспокоены международной напряженностью, исчезновением из продажи привычных товаров или их значительным удорожанием, а также обесцениванием сбережений.