Украина начала ракетные стрельбы на границе с Крымом

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) провели на границе с Крымом стрельбы зенитными ракетами. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает пресс-служба ВС ВСУ на своей странице в Facebook.

«В рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск отработают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3“Рейс”», — говорится в пресс-релизе.

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В ВС ВСУ подчеркнули, что «стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права».

В январе министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным. Стрельбы, проведенные украинскими зенитчиками в начале декабря, Полторак оценил как «очень удачные».

В конце ноября 2016-го Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб. Россия выразила протест, а в Киеве выступили с заявлением, что стрельбы будут проведены «исключительно в воздушном пространстве Украины» и в строгом соответствии с нормами международного права.