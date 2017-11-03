Российский коттеджный поселок победил в European Property Awards

Коттеджный поселок «Березки» победил в европейском конкурсе European Property Awards 2017-2018, говорится в пресс-релизе организаторов. Проект обогнал других конкурентов из России и выиграл в двух категориях: «Архитектура загородного коттеджного комплекса» (Multiple Residence Architecture) и «Многофункциональный комплекс» (Mixed Use Development).

Оригинальный проект швейцарского архитектора Даниэля Шиндлера, который в полной мере воплотил в коттеджном поселке «Березки» основной тренд современной архитектуры — создание максимально комфортной для жизни среды — предопределил победу в категории «Архитектура загородного коттеджного комплекса». В проектах домов в Березках это достигается за счет высокой функциональности (использование каждого сантиметра пространства), многообразия вариантов организации пространства (свободная планировка), больших внутренних объемов (высокие потолки, двойной свет), панорамного остекления и гармоничного соединения с природным ландшафтом на склоне реки. 18 архитектурных проектов домов в стиле современного европейского минимализма построены в различных вариантах исполнения, определенных местом в поселке.

Победа в категории «Многофункциональный комплекс» дасталась коттеджному поселку «Березки» за богатейшую инфраструктуру. На его территории открывается школа и детский сад. Круглый год на крытом ледовом катке можно заниматься хоккеем и фигурным катанием. На берегу реки построены спорткомплекс с бассейном и СПА-салон, а у въезда в жилую часть — ресторан и супермаркет.

Коттеджный поселок «Березки» расположен на Рублево-Успенском шоссе в 15 минутах от МКАД по скоростной трассе.

Международная премия European Property Awards, основанная в 1994 году, является частью крупнейшего мирового и наиболее престижного конкурса в сфере недвижимости. 103 страны мира приняли в нем участие в прошлом году с проектами общей стоимостью более 10 миллиардов фунтов стерлингов