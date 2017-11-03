Запасы сиговых рыб восстановятся в реках Ямала

Появилась надежда на восстановление запасов сиговых рыб в реках Ямала, которое сократилось из-за браконьеров. Об этом «Комсомольской правде на Ямале» сообщил директор Института экологии растений и животных РАН Владимир Богданов.

По его словам, в этом году пополнение популяций пеляди, сига-пыжьяна и тугуна в регионе было близко к средним многолетним показателям. Сказались благоприятные природные условия и мероприятия по охране рыбных ресурсов. Специалист отметил, что пока нерестовые реки Нижней Оби и Таза обеспечивают нормальное воспроизводство, но проблему регулирования промысла, охраны и восстановления биоресурсов нужно решать на всех уровнях. В том числе, создать особо охраняемые природные территории на нерестовых притоках Нижней Оби и Таза.

Ранее в марте на Ямале на реке Собь ввели в эксплуатацию первый в мире завод по воспроизводству сиговых пород рыб. Производственная мощность завода должна достичь 100 миллион мальков в год — муксун, пелядь и чир. Одной из основных его задач стало восстановление популяции редких видов рыб в Нижне-Обском бассейне, а также реализация импортозамещения в сфере рыбного хозяйства.