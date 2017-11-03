Москвичи смогут встретиться с Учителем и Куценко в рамках «Ночи искусств»

В Москве 4 ноября состоится пятая ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы в пятницу, 3 ноября.

В рамках акции в Москве до полуночи пройдут более 350 бесплатных мероприятий, среди которых мастер-классы известных деятелей культуры, музыкальные концерты на вокзалах и крытых мостах, образовательная программа, дискуссии, спектакли. Программа 2017 года пройдет под слоганом «Искусство объединяет».

В программе «Ночные встречи» — выступления знаменитых жителей Москвы — примут участие писательница Татьяна Устинова, актриса Ксения Алферова, актер Гоша Куценко и режиссер Алексей Учитель.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия. Там же можно узнать подробный список встреч, расписание и места из проведения.

