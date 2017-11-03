Киев обвинили в намерении превратить русских в украинцев-янычар

Киев ведет политику по ассимиляции русских жителей страны. Такое заявление глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сделал в ходе прямой линии с гражданами Украины, передает Донецкое агентство новостей.

Так лидер ДНР прокомментировал принятие закона об украинизации образования. «Киев хочет ассимилировать русских, сделать их украинцами. Задача — заставить русских думать по-украински (...). Неонацисты хотят духовно уничтожить десятки миллионов русских, переделать их в украинцев-манкуртов, янычар», — сказал Захарченко.

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Вместе с тем он подчеркнул, что украинизация образования приведет к тому, что выпускники учебных заведений страны не будут конкурентоспособны на рынке труда.

Принятый в сентябре Радой закон об образовании был подписан президентом страны Петром Порошенко в том же месяце. Нормативный акт фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года будет отменено преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств ликвидируют и в младших классах.

Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. Будапешту в результате давления на Киев удалось отменить применение норм закона в отношении венгерского меньшинства.