В Германии лишенный родительских прав мужчина взял в заложники соцработницу

В городе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм (Бавария) мужчина взял в заложники сотрудницу центра социального обеспечения. Об этом сообщает Spiegel Online.

Мужчина забаррикадировался на третьем этаже здания и опустил ставни. Полиция начала переговоры. По предварительным данным, мужчина вооружен ножом. Информации о том, есть ли у него другое оружие, нет.

Как считают переговорщики, заложница получила незначительные травмы, но находится в сознании.

По предположению радиостанции Bayerischer Rundfunk, мужчина мог пойти на захват заложника из-за нервного срыва после лишения родительских прав. В полиции эту информацию не комментируют.

В августе 2016 года мужчина захватил кафе в городе Саарбрюккен на западе Германии. Он не был вооружен, его обнаружили спящим в подвале и затем задержали.