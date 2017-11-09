Из-за чудовищного смога в Индии произошло массовое ДТП

На севере Индии из-за чудовищного смога произошло массовое ДТП, столкнулось не мене 10 машин. Видео публикует The Indian Express.

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Несмотря на плохую видимость, машины ехали довольно быстро, отмечает издание. В авариях никто не погиб, есть пострадавшие.

Как добавляет The Indian Express, в округе Хисар, что также на севере страны, из-за смога столкнулось четыре транспортных средства, в том числе два школьных автобуса, пострадали восемь человек. В том же округе в другом ДТП погиб мотоциклист.

Смог накрыл север Индии, в том числе Нью-Дели. В некоторых районах город концентрация опасных веществ в 30 раз превысила уровень, признанный допустимым Всемирной организацией здравоохранения. Из-за опасной экологической ситуации все школы Нью-Дели закрыты до конца недели.

Одна из причин загрязнения — горящие сельскохозяйственные поля, где фермеры сжигают остатки культур после сбора урожая.