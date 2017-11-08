Чудовищный смог в столице Индии показали на видео

В сети появилось видео, которое снял корреспондент BBC News, проехав по утренним улицам Нью-Дели. Кадры опубликованы на сайте издания.

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В некоторых районах города в это время концентрация опасных веществ в 30 раз превышала уровень, признанный допустимым Всемирной организацией здравоохранения. Из-за опасной экологической ситуации все школы Нью-Дели закрыты до конца недели.

В мае сообщалось, что уровень содержания вредных веществ в воздухе на севере Китая и в Пекине превысил норму в 20 раз. Власти выпустили специальное предупреждение, рекомендующее людям, особенно пожилым и детям, не покидать своих домов и меньше находиться на улицах.