Молодую мать раскритиковали за опасное вождение в прямом эфире

Пользователи раскритиковали молодую мать из Эдинбурга за экстремальное вождение с нарушением множества норм безопасности, которое она транслировала в Facebook. Об этом сообщает Metro UK.

Один из зрителей передал видеозапись дорожной полиции, и теперь женщине грозит лишение прав и штраф в размере 3,5 тысячи фунтов стерлингов.

В ролике видно, что женщина управляет автомобилем без ремня безопасности, постоянно отвлекается на мобильный телефон, пишет сообщения, поправляет волосы, позволяет маленькому ребенку, который не пристегнут, лежать на спине в автокресле во время движения, и просто подолгу смотрит в камеру, а не на дорогу.