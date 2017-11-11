Из жизни
 

Вдова впервые увиделась с новым обладателем лица своего мужа-самоубийцы

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Американка Лили Росс впервые встретилась с Энди Сэнднессом из Вайоминга, которому пересадили лицо ее мужа, покончившего жизнь самоубийством. Об этом пишет Associated Press.

Росс прикоснулась к незнакомцу, расчувствовалась и заплакала, но быстро пришла в себя, убедившись, что внешность Сэнднесса все-таки отличается от облика ее покойного супруга глазами, формой лба и очертаниями физиономии. Она отметила, что Сэнднесс, лицо которого было изуродовано после попытки суицида, после операции показался ей человеком, чья жизнь изменилась в лучшую сторону. «Это заставило меня гордиться», — призналась женщина.

Мужчина также познакомился с годовалым сыном Лили, который с любопытством смотрел на него и в итоге попросился к нему на руки. По словам Сэнднесса и Росс, теперь они чувствуют себя как семья и намерены более тесно общаться.

В 2006 году Сэнднесс из-за депрессии попытался свести счеты с жизнью с помощью винтовки, однако выжил, изуродовав свое лицо. Долгое время восстановить его не удавалось, и лишь в 2012-м клиника Мэйо в Миннесоте начала изучать возможность трансплантации. В течение трех лет мужчину готовили к операции, в январе 2016-го он был помещен в список нуждающихся в органах и спустя еще пять месяцев Сэнднесса прооперировали, пересадив ему лицо Кэлена Росса, совершившего самоубийство. Его вдова одобрила не только передачу лица, но и согласилась пожертвовать нуждающимся легкие, почки и другие органы покойного мужа.

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