Оскорбленные постом в Facebook мусульмане сожгли деревню индуистов в Бангладеш

Мусульмане в северном округе Рангпур в Бангладеш из-за подозрений в оскорблении в одном из постов на Facebook пророка Мухаммеда подожгли 30 домов в соседней деревне индуистов. Об этом сообщает The Independent.

Волнения начались после того, как один из местных бизнесменов-мусульман подал жалобу в полицию на предполагаемую унизительную публикацию.

К поселку индуистов начали стекаться жители семи окрестных деревень, общая численность недовольных достигла 20 тысяч человек. Им удалось поджечь 30 домов.

В конфликт вмешались полицейские, которые открыли огонь резиновыми пулями по толпе. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Кроме того, стражи порядка задержали более 50 нападавших.

Лидер местной индуистской общины заявил, что скорее всего, подозреваемый в оскорблении религиозных чувств мусульман никаких унизительных записей не делал. Между ним и бизнесменом, подавшим заявление в полицию, произошел конфликт из-за принадлежности небольшого земельного участка, а предприниматель мог просто подставить своего оппонента.

По сообщению Dhaka Tribune, ситуация в районе остается напряженной, полицейские привлекли для обеспечения порядка дополнительные силы.