Изнасиловавший 71-летнюю монахиню житель Бангладеш получил пожизненный срок

Гражданина Бангладеш Назрула Ислама, изнасиловавшего 71-летнюю монахиню в церкви в Западной Бенгалии, приговорили к пожизненному заключению, а также к штрафу в размере 770 долларов. Об этом сообщает The Hindustan Times.

Преступление было совершено в марте 2015 года, однако приговор вынесли только сейчас. По словам судьи, произошедшее стало позором для всего народа Западной Бенгалии, где жила и помогала бедным мать Тереза, впоследствии причисленная к лику святых.

Вместе с Исламом осуждены еще четверо граждан Бангладеш, ограбившие церковный приход в марте 2015-го. Каждый из них приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 300 долларов.

Материалы по теме Обыкновенное чудо Посвятившая жизнь помощи обездоленным Мать Тереза официально стала святой

По словам очевидцев, банда из семи-восьми человек ворвалась в церковь, забрала наличные, камеру и компьютеры. Пока подельники совершали нападение, Ислам запер в комнате пожилую женщину, попытавшуюся помешать преступникам, и жестоко ее изнасиловал. После произошедшего, как отмечает The Times of India, женщине потребовалась операция.

Имя матери Терезы в миру — Агнес Гондже Бояджиу. Она была католической монахиней и основательницей женского монашеского сообщества «Сестры миссионерки любви», задача которого заключалась в ухаживании за бездомными и больными, в частности, в Западной Бенгалии. Женщина скончалась на 88-м году жизни, а через несколько лет была причислена католической церковью к лику блаженных. Однако некоторые журналисты критиковали ее деятельность, отмечая, что, несмотря на наличие средств, основанные ею приюты не оказывали нуждающимся необходимую медицинскую помощь. Мать Тереза Калькуттская причислена к лику святых римско-католической церкви 4 сентября 2016 года.