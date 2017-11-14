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Полет американского аналога советского шаттла показали на видео

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Видео: Sierra Nevada Corporation / Vimeo

Американская компания Sierra Nevada выложила на Vimeo ролик последних испытаний своего многоразового космического корабля Dream Chaser. Аппарат создан с использованием наработок для советского мини-шаттла БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан).

Полет 11 ноября стал вторым для Dream Chaser, первые испытания провели в 2013 году, при посадке у корабля отказало шасси.

Dream Chaser создается по контракту с НАСА для доставки грузов на МКС, корабль планируется запускать на ракетах Atlas 5 или Falcon 9.

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