Полет американского аналога советского шаттла показали на видео

Видео: Sierra Nevada Corporation / Vimeo

Американская компания Sierra Nevada выложила на Vimeo ролик последних испытаний своего многоразового космического корабля Dream Chaser. Аппарат создан с использованием наработок для советского мини-шаттла БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан).

Полет 11 ноября стал вторым для Dream Chaser, первые испытания провели в 2013 году, при посадке у корабля отказало шасси.

Dream Chaser создается по контракту с НАСА для доставки грузов на МКС, корабль планируется запускать на ракетах Atlas 5 или Falcon 9.