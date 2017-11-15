На жилье cиротам в Красноярском крае дополнительно выделят 50 миллионов рублей

В Красноярском крае одобрили увеличение расходов по программе «Развитие образования» более чем на 150 миллионов рублей в текущем и следующем году, пишет газета «Наш Красноярский край» в среду, 15 ноября.

По словам исполняющего обязанности регионального министра образования Светланы Маковской, в частности, дополнительные 50 миллионов рублей направят на покупку жилья для 46 детей-сирот.

Часть средств выделят на вознаграждение приемных родителей (28,7 миллионов рублей), так их число возросло в крае возросло на 205 человек.

На поддержку частных детских садов и создания в них 170 мест для воспитанников направят 5,6 миллионов рублей.

Большая часть дополнительных средств будет направлена на закупку учебников.

