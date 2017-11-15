69-я параллель
 
Последние новости
Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком
Обезглавивший бога виноделия за дерзость петербуржец понес наказание
РЕН ТВ сообщил о приходе полиции к «Новой газете» раньше прихода полиции
В сети обнаружили предсмертную записку рэпера Lil Peep
Раскрыт секрет чудом выжившей в авиакатастрофе девочки
Информатора WADA Родченкова предложили расстрелять
Новый Ту-160М2 показали публике

На жилье cиротам в Красноярском крае дополнительно выделят 50 миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»

В Красноярском крае одобрили увеличение расходов по программе «Развитие образования» более чем на 150 миллионов рублей в текущем и следующем году, пишет газета «Наш Красноярский край» в среду, 15 ноября.

По словам исполняющего обязанности регионального министра образования Светланы Маковской, в частности, дополнительные 50 миллионов рублей направят на покупку жилья для 46 детей-сирот.

Часть средств выделят на вознаграждение приемных родителей (28,7 миллионов рублей), так их число возросло в крае возросло на 205 человек.

На поддержку частных детских садов и создания в них 170 мест для воспитанников направят 5,6 миллионов рублей.

Большая часть дополнительных средств будет направлена на закупку учебников.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На развитие образования в регионе дополнительно потратят более 150 млн рублей
69-я параллель
69-я параллель12:45Сегодня
«Шведская спичка»

«Маска» и лед

Главный театральный фестиваль страны везут на Север
16:55 1 ноября

Семьям ямальских кочевников раздадут спутниковые телефоны

20:1815 ноября

Сибирские ученые разработали материал для строительства дорог в Арктике

18:3414 ноября

Для арктических поселков разработали передвижные мини-АЭС

69-я параллель15:3815 ноября

Васька Пьяница и Хотен Блудович

Что о русском народе говорит северный эпос
20:5830 октября

Проект детского сада Полярного победил во всероссийском конкурсе

18:5314 ноября

Коренные северяне рассказали о бытовых проблемах из-за глобального потепления

20:0128 июня

В порту Дудинки началось восстановление морского порта после паводка

69-я параллель16:1113 октября

«Интеллигенты на глазах превращались в скотов»

Режиссер заполярного театра о массовых расстрелах после премьеры в эпоху ГУЛАГа
15:3213 ноября

Тридцать семей стали участниками пилотного ипотечного проекта на Ямале

14:1413 ноября

В Норильске запустили «Городской конструктор»

17:0928 сентября

На ремонт и оборудование больниц Мурманская области выделила полмиллиарда рублей

Россия
Милые кости
В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Крылатого железного медведя с головой Путина и осетром в лапах отправят в Кремль
Талончик в ад
В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Явлинский назвал главную цель своего выдвижения в президенты
В Госдуме поспорили об усталости россиян от правителей
Медведев поручил застраховать пассажиров проблемных авиакомпаний
Все материалы
Мир
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Желтая Чечня
Мусульманам Китая дают миллионы, но они хотят размножаться и строить халифат
Президент Зимбабве отказался подчиниться повстанцам и уйти в отставку
Россия потребовала от США объясниться за свои слова
Техасская молитва: американец расстрелял 26 человек в церкви
Что известно о преступнике и жертвах кровавой бойни
Студентки Кембриджа оголили ягодицы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии
В Киеве обнаружили российские танки
Арестованного в Эстонии россиянина связали с ФСБ
Киев подсчитал «ножи в спину» от Минска из-за Крыма
На Украине задумались о возможности обмена Крыма на Приднестровье
Все материалы
Экономика
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Госдума одобрила введение tax free в России
Для россиян потребовали вернуть билеты в плацкарт
В России задумались о строительстве Биткоин-Сити
Партнерам Киева предложили вернуть России украинский долг
Кудрин признался в отсутствии у России денег на пенсии
Турецкие помидоры попали в Россию
Все материалы
Силовые структуры
Деньги любят тишину
Охранники знаменитой тюрьмы поставили порядочных арестантов на счетчик
Крысиный патруль
Полицейский из метро раскрыл борцов со взятками и слил секретные данные в сеть
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Владелец петербургского банка жестоко избил следователя во время обыска
Главу «СМУ-11 Метрострой» задержали за неуплату 700 миллионов рублей налогов
Ума Турман помогла поймать серийного вора в Самарской области
Бывший мэр Владивостока предстанет перед судом в Москве
Все материалы
Наука и техника
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
Новый Ту-160М2 показали публике
Названы сроки обнаружения инопланетян
Найден ген долголетия
Все материалы
Спорт
Грязная игра: WADA не поверило России
Российских спортсменов хотят лишить Олимпиады, но есть надежда
Торгуют телом
Чемпионы мира ходят по полю пешком и зарабатывают миллионы
Информатора WADA Родченкова предложили расстрелять
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
Мутко обвинил WADA в нежелании договариваться с Россией
России оставили шанс на участие в Олимпиаде
Российскому антидопинговому агентству отказали в восстановлении в правах
Все материалы
Культура
Lil Peep«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
Документ остарбайтера «Все шесть детей умерли на глазах у матери»
Аресты, обыски, голод, раскулачивание в рассказах рабов Рейха
Спермформанс
Художники-глиномесы, или как задействовать оргазм в искусстве
Рэпер Lil Peep дожил до 21 года и умер
В сети обнаружили предсмертную записку рэпера Lil Peep
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Появилось видео с мертвым эмо-рэпером Lil Peep
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Круглосуточная трансляция из ларька с шаурмой загипнотизировала соцсети
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
Пачка пятирублевых купюр вызвала споры в сети
В сети поиздевались над креативными плакатами для российских военных
Названа новая ведущая программы «Ревизорро»
Откровенные снимки супермодели Хайди Клум попали в сеть
Все материалы
Ценности
«Деньги — это дерьмо»
Он заслужил уважение черных, спускает миллионы на шубу и готов вмазать фанатам
Индийцы шокировали американцев рубашками со свастиками
Louis Vuitton выпустил элитную скакалку за 30 тысяч рублей
Один из крупнейших розовых бриллиантов в мире остался без хозяина
Гимнастки-близнецы Аверины помогут швейцарцам продавать часы
Сборкой нового американского спорткара займутся китайцы
Ношеные кроссовки Майкла Джордана оценили в 50 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Богатых россиян отправят на Соловки
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Стюард объяснил правила безопасности полетов сексуальным танцем
«Победа» разрешила бесплатно возить в ручной клади пудовые гири
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Все материалы
Из жизни
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Толстый трехметровый питон застрял в канализационном люке посреди города
Найден пропавший при поиске племени охотников за головами путешественник
На барахолке нашли стоящее миллионы долларов фото американского бандита
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Все материалы
Краденое солнце
Самые первые впечатления от нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross
Тест: отгадай автомобиль по заду
Когда оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, но... увидел лишь мельком автомобиль
Хэтч, который пытается заменить кроссовер
Первый тест Kia Rio X-Line
Удивительные автомобили-самоделки из СССР
Папа может: машины, собранные в гараже
Хэтчбек Seat Leon оснастили встроенным алкотестером
Самый дорогой и хардкорный Aston Martin разгонится до 402 км/ч
Компания BMW придумала названия для электрических кроссоверов
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы