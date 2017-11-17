Андрей Малахов стал отцом

У телеведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился первый сын. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает издание StarHit, главным редактором которого является журналист.

Ребенок появился на свет в 23:30 мск в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Вес новорожденного — чуть больше 4 килограммов, рост — 54 сантиметра. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Как уточняет портал, Малахов при родах не присутствовал, он ждал в палате.

«Имя ребенка нам предстоит еще выбрать — хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!» — сказал ведущий.

Пара состоит в браке шесть лет.