Шестеро арестантов вскрыли себе вены в Мосгорсуде

Шесть человек, проходящих по делу о хулиганстве, вскрыли себе вены в Мосгорсуде при продлении ареста. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Мераб Телоян.

«Мой подзащитный Умар-Хаджи Идрисов и еще пять человек только что вскрыли себе вены в Мосгорсуде в знак протеста против продления им меры пресечения свыше 2,5 лет», — сказал Телоян.

По словам адвоката, его подзащитный обвиняется в хулиганстве. «Это было в 2015 году в ресторане "Тануки", якобы они оскорбили чеченца, произошла драка», — добавил защитник. Он отметил, что прошло уже два года, а дело все еще не могут расследовать и продлевают фигурантам арест.

Как следует из электронной базы Мосгорсуда, сегодня вместе с Идрисовым продлевалась мера пресечения в отношении Рамбека Мусрапилова и Шахмана Абдуева. Официального комментария Мосгорсуда пока не поступало.

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