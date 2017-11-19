Полицейские впятером изловили «краснодарского Ямакаси»

Видео: Живая Кубань / YouTube

Краснодарские полицейские задержали молодого человека, который нахамил сотрудникам местного института МВД и отказался показать документы. Об этом сообщает «Живая Кубань».

Пытаясь скрыться, мужчина залез на гараж, а затем на крышу двухэтажного здания. Оттуда он спрыгнул в контейнер с мусором, после чего решил выйти из окружения, забравшись по столбу на козырек над крыльцом, но трое полицейских успели схватить его и надеть ему на ногу наручники. Вскоре к ним присоединились двое коллег. Впятером они скрутили нарушителя и доставили в отделение.

Впоследствии выяснилось, что мужчина, прозванный в сети «краснодарским Ямакаси», ездил по территории института МВД в неадекватном состоянии, находясь, вероятно, под действием наркотиков. Нарушитель отбыл сутки ареста, также ему грозит штраф и лишение водительских прав.