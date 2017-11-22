Гарвард заподозрили в дискриминации азиатов

Министерство юстиции США ведет расследование предполагаемых случаев дискриминации по национальному признаку при поступлении в Гарвардский университет. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В настоящее время некоммерческой организацией «Студенты за справедливый прием» подготовлен иск к учебному заведению. Как заявляют в организации, в Гарвард старались не принимать абитуриентов азиатской внешности.

Минюст направил адвокатам университета письмо с требованием предоставить необходимые документы и прекратить возможную дискриминацию. При этом ведомство заметило, что адвокаты уже просрочили сроки выдачи необходимых бумаг.

Согласно американским законам, получающие государственное финансирование организации не вправе дискриминировать по расовому или национальному признаку.

Некоторые эксперты считают, что если случаи дискриминации при приеме студентов подтвердятся, Гарвард может лишиться бюджетных денег. Руководство университета все обвинения отвергает.

Как сообщалось ранее, следствие по дискриминации в Гарварде проходит не в первый раз. В частности, Минюст рассматривал жалобы студентов в августе.



