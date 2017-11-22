Обновленный театр в Комсомольске-на-Амуре откроется премьерой

Театр драмы Комсомольска-на-Амуре откроется после реконструкции в декабре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 ноября.

«1 декабря состоится премьера спектакля "Город на заре — Город солнца" в постановке Вадима Паршукова, который рассказывает о первых строителях Комсомольска-на-Амуре. Постановка будет идти с 1 по 3 декабря», — заявил министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.

Премьерный спектакль будет посвящен создателям города.

Федосов добавил, что на данный момент завершена реконструкция основных помещений театра, а также полностью готов главный фасад.

«Муниципального театра такого уровня на Дальнем Востоке нет. Это не просто театр, это многофункциональное учреждение, обладающее самым современным световым и звуковым оборудованием. Кроме того, это единственная площадка в Комсомольске-на-Амуре, зал которой вмещает 800 человек. Театр для нас очень большая гордость, его строительство началось через год после образования города. Это будет первый объект, который мы будем сдавать в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительством России», — сказал он.

Завершение работ финансируется из резервного фонда правительства. Согласно решению кабмина, регион получит 172,6 миллиона рублей.

Комсомольский-на-Амуре театр драмы был основан в 1933 году.