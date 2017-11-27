Вор залез к москвичке через окно и ушел с добычей в 11 миллионов

Из квартиры женщины в центре Москвы похитиои деньги и ценные вещи на 11,5 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 27 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

39-летняя женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы в минувшие выходные.

«Сотрудники полиции выяснили, что в квартиру на улице Трехгорный Вал через окно проник неизвестный. Злоумышленник похитил из жилища денежные средства, ювелирные изделия и личные вещи, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе полиции.

Принесенный ущерб женщина оценила в 11 миллионов 450 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск подозреваемого, а также похищенного имущества.

23 ноября стало известно о кражах из трех банковских ячеек в центре Москвы. В общей сложности пропало 58 миллионов рублей, деньги принадлежали разным людям. Один лишился 13, другой — 22,9, третий — 22 миллионов рублей.