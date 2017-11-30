Индиец вынес из отелей 120 телевизоров

В Индии мужчина останавливался в небольших отелях и в течение четырех месяцев выкрал из номеров 120 телевизоров. Об этом сообщает BBC News.

Как сообщила полиция, Васудев Нанайа производил впечатление добропорядочного человека и не вызывал подозрения у сотрудников отелей. Он обычно заезжал в гостиницы с очень большим чемоданом.

Впервые он был арестован за кражу телевизора в октябре этого года, затем отпущен под залог и снова арестован на этой неделе.

Заместитель комиссара полиции Четан Сингх Ратор сказал, что Нанайа заходил и выходил из гостиниц под разными предлогами очень часто. Так работники ресепшена не успевали замечать, как он уходил с телевизором безвозвратно.

Нанайа был пойман после того, как один из предполагаемых покупателей телевизора сообщил о нем полиции.

Возбуждено 21 уголовное дело за многочисленные кражи. Полиция Бангалора пытается добиться длительного тюремного заключения для вора.



