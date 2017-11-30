Дизайнер извлекла из шоколада «Жизнь на Венере»

Дизайнер из Швеции Эрика Мартинс (Erika Marthins) создала десерты, которые выполняют функции лупы, грампластинки, а также могут двигаться. Об этом сообщает портал Atlas Obscura. На его сайте опубликована также видеозапись, которая показывает, как работают ее творения.

Девушка показала, как преломляется свет с помощью прозрачного плоского леденца и создала музыкальную виниловую пластинку, способную воспроизводить звуки, из шоколада. В ролике показано, как пластинка проигрывает композицию группы The Tornados «Life on Venus» («Жизнь на Венере»). Также она приготовила желе, способное двигаться по инерции.

Мартинс занимается также кулинарным дизайном, а недавно начала искать способы применения пищи не только для удовлетворения естественных потребностей.