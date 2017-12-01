В Москве покажут лучший американский артхаус

Фестиваль американского артхаусного кино 2A17 пройдет в Москве с 13 по 17 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

В программу киносмотра включены 10 картин американских независимых кинематографистов, вышедших в 2017 году. Восемь из них будут показаны в России впервые. Показы 2А17 пройдут в музее современного искусства «Гараж» и Центре документального кино в Музее Москвы.

На фестивале покажут режиссерский дебют актера Джона Кэрролла Линча «Счастливчик», в котором свою предпоследнюю роль исполнил скончавшийся в 2017 году Гарри Дин Стэнтон, а одного из эпизодических персонажей сыграл режиссер Дэвид Линч. «Счастливчик» участвовал в конкурсе фестиваля в Локарно, где заслужил приз экуменического жюри.

Также на A217 пройдет российская премьера новой работы классика документалистики Фредерика Уайзмена «Экслибрис. Нью-йоркская публичная библиотека», участвовавшей в основном конкурсе Венецианского фестиваля. Одним из главных событий в документальном кино 2017 года американская пресса называет и фильм Трэвиса Уилкерсона «Думал ли ты, кто стрелял из ружья?» В нем режиссер исследует историю безнаказанного убийства афроамериканского мужчины его прадедом, случившуюся в 1947 году.

Кроме того, в программу киносмотра вошел обладатель приза за лучшую режиссуру фестиваля «Сандэнс» — драма Элайзы Хиттман «Пляжные крысы», посвященная взрослению бруклинского подростка, скрывающего от окружающих свою гомосексуальность. Другой участник конкурса «Сандэнса», который покажут на A217, — новый фильм нью-йоркского режиссера Алекса Росса Перри «Золотые выходы», одну из главных ролей в котором сыграл рэпер Ad-Rock (Адам Хоровитц) из группы Beastie Boys.

Также на A217 будут показаны такие ленты, как «Гук» Джастина Чона (приз зрительских симпатий «Сандэнса»-2017), «Непокой» Дженнифер Бреа (приз за лучший американский документальный фильм «Сандэнса»-2017), «Вечные дети» Боба Байингтона (участник программы SXSW-2017), «Колумбус» Когонады (участник программы «Сандэнса»-2017), «Любовники» Азазеля Джейкобса (участник программы Лондонского фестиваля-2017).

Полное расписание A217 можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.