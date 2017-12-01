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Ростовская область вошла в десятку регионов по объемам экспорта

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Экспорт — одна из точек роста донской экономики. Внешнеторговый оборот Ростовской области в 2016 году составил 7,7 миллиарда долларов, в том числе экспорт — 5,5 миллиарда долларов. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев на V Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации» в Ростове-на-Дону.

«В 2016 году, по данным Российского экспортного центра, Ростовская область вошла в ТОП-10 регионов России по объёму экспорта, при этом заняв среди них первое место по темпам роста экспорта», — отметил Голубев.

Губернатор напомнил, что Ростовская область вошла в двадцатку регионов с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса, а также в двадцатку инновационных регионов России. Таких результатов удалось добиться благодаря работе региональных властей по улучшению бизнес-климата.

В частности, в Ростовской области повысилась доступность заемного капитала для малого и среднего бизнеса. В настоящее время в регионе действуют несколько региональных инструментов, позволяющих бизнесу получать займы под 5-7 процентов годовых. В их числе — созданные с нуля региональные фонды поддержки промышленности и лизинга, обновленное агентство поддержки предпринимательства. Разработан и внедренрегиональный портал закупок для малого и среднего бизнеса, на котором уже зарегистрировано 1300 поставщиков. Кроме того, в области снижено общее количество проверок бизнеса на 20 процентов, а на муниципальном уровне на 50 процентов. Для предпринимателей действуют многофункциональные центры в 23 муниципалитетах.

Иностранные инвесторы также высоко ценят участие региональных властей в жизни бизнеса:

«Здесь очень четко соблюдаются сроки получения всех лицензий, а затем все процессы идут в постоянном двустороннем диалоге. Бизнесу нужна не только инфраструктура, но и стабильность. Я благодарю лично губернатора Ростовской области и все областное правительство за оказанную нам поддержку, за ту работу, что была и будет проделана», — подчеркивает СтефаносВафеидис, генеральный директор Coca-Cola HBС Россия.

Среди достижений Ростовской области — еще ряд макроэкономических показателей: валовой региональный продукт в регионе за семь лет вырос, в сопоставимых ценах, практически на треть. Промышленное производство увеличилось почти в три раза. В последние годы область лидирует в России по урожаю ранних зерновых культур.

Василий Голубев также обозначил приоритетные задачи на 2018 год — снижение энергозатрат для бизнеса и развитие альтернативной энергетики, создание инфраструктуры для предпринимателей и оптимизация форм господдержки бизнеса, развитие инвестиционно-привлекательных территорий и государственно-частного партнерства, внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности и обновление госуправления. До марта 2018 года в Ростовской области планируется запустить программу льготных займов под 5 процентов дляэкспортирующих предпринимателей-производственников.

Практика ежегодного инвестиционного послания Губернатора Ростовской области введена в 2013 году в рамках внедрения инвестиционного Стандарта Агентства стратегических инициатив. В инвестиционном послании ежегодно подводятся предварительные итоги уходящего года и определяются основные приоритеты на очередной год.

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