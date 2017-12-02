Запрет России выставлять военную технику на «Фарнборо» объяснили бизнесом

Запрет на демонстрацию российской военной техники на международном авиакосмическом салоне «Фарнборо» в Великобритании обусловлен экономическими причинами. Об этом заявил журналистам генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, передает ТАСС.

«Мы относимся к такому решению организаторов как к бизнес-решению, и у нас никаких эмоций по этому поводу нет. Если это бизнес, то, соответственно, будем делать выводы», — отметил он.

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Богинский добавил, что в мире существуют и другие выставочные площадки, где компания может продемонстрировать высокие технические характеристики вертолетов. «Для нас сегодня рынок Европы, с точки зрения боевой техники, скажем так, не находится в приоритете», — указал он.

В конце ноября стало известно, что России запретили демонстрировать военную технику на «Фарнборо». В то же время организаторы авиасалона ожидают российских производителей гражданской техники. В 2016 году компании из России также представляли в Великобритании только гражданскую продукцию.

Авиакосмическая выставка «Фарнборо» пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.