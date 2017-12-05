Найдена новая «самая красивая девочка в мире»

Британские СМИ провозгласили шестилетнюю россиянку Анастасию Князеву «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Daily Mail.

По словам журналистов, девочка покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами. Она работает моделью, а за ее Instagram, который ведет мать девочки, следит более 500 тысяч подписчиков.

A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Nov 12, 2017 at 12:14pm PST

Князеву сравнили с французской моделью Тилан Блондо, которая в прошлом считалась самым красивым в мире ребенком в возрасте шести лет и стала самой молодой моделью французского Vogue.

Шестилетняя Анастасия работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов. Мать юной модели публикует как снимки с фотосессий дочери, так и повседневные фотографии. В комментариях девочку хвалят люди со всего мира.