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Британка устроила фотосессию на унитазе ради сына-инвалида

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Сара Брисдион
Сара Брисдион

Британка Сара Брисдион (Sarah Brisdion) решила создать праздничный календарь, посвященный нехватке общественных туалетов для инвалидов. Ради этого она делает фотографии на унитазах. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает Metro.

У женщины есть семилетние близнецы, у одного из которых церебральный паралич. Мальчику приходится передвигаться на инвалидном кресле. Из-за него Брисдион и решилась на создание календаря: ребенок не может стоять, из-за чего ей приходится класть его на пол в общественных уборных, чтобы помочь раздеться или переодеть его.

«Это ужасно, недостойно, негигиенично и просто опасно. Ему нужна скамейка и подъемник», — объясняет женщина. По ее словам, вся семья начала реже куда-то ходить, потому что сын очень расстраивается, когда ему приходится ходить в туалет без специального оборудования.

Брисдион позирует на унитазах с разной рождественской атрибутикой: то в колпаке Санты, то с рогами рождественского оленя. Все это она делает, чтобы поддержать благотворительную организацию, которая занимается установкой туалетов для инвалидов.

Британка отметила, что сильно стеснялась, когда делала фотографии, но решила, что благополучие сына важнее. «Та неловкость, которую я испытывала, когда делала эти снимки и выкладывала их, — ничто, по сравнению с тем, что чувствует мой сын, когда ему приходится лежать на залитом чужой мочой полу. Мне легко сделать фото, а вот ему жить в мире, где его дискриминируют, — нет», — подчеркнула она.

Свои фотографии Брисдион выкладывает в социальных сетях. В целом за декабрь она планирует сделать 24 снимка.

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