В Счетной палате ужаснулись отсутствию туалетов и тепла в больницах

В трети российских медицинских учреждений нет водопровода и канализации, в более чем 40 процентах — центрального отопления. Об этом сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

Голикова сослалась на статистические данные 2016 года. По ее словам, 33 процента рентгеновских аппаратов в клиниках работают уже больше десяти лет и нуждаются в замене. Это же касается каждого четвертого аппарата УЗИ и более половины оборудования для лабораторной диагностики.

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Она отметила, что сейчас за обеспечение оборудованием дороже 100 тысяч рублей отвечают регионы, потому что тарифы ОМС покрывают лишь текущие расходы: зарплату, коммунальные услуги, связь, транспорт, лекарства, технику не дороже ста тысяч.

«В госзадание не включаются расходы на приобретение оборудования, капитальный ремонт и инвестиции. Это приводит к несоответствию современным требованиям инфраструктуры», — пояснила председатель Счетной палаты.

По ее словам, из-за этого за 2016 год износ основных фондов в образовании составил 47,9 процентов, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 56 процентов. Последние три года коэффициент обновления лишь снижается, как и доля инвестиций в эти области. «Пока не установим правильную структуру расходов, не заинтересуем бизнес в инвестировании в эти сферы, качество госуслуги не будет возрастать», — заключила Голикова.