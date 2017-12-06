ООН перестанет кормить Донбасс из-за нехватки денег

Организация объединенных наций (ООН) в течение ближайших двух месяцев свернет продовольственную программу помощи Донбассу. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение в ООН приняли из-за сокращения финансирования. Представители организации продолжат следить за ситуацией на юго-востоке Украины и сохранят в регионе минимальное присутствие до середины 2018 года.

Как сказал Reuters руководитель продовольственной программы организации Нил Уокер, число нуждающихся в продовольствии жителей Донбасса удвоилось: в 2016 году их было 620 тысяч, в 2017-м — 1,2 миллиона. У ООН, по словам Уокера, нет ресурсов, чтобы кормить такое количество людей.

В прошлом году всемирная организация запросила для разрешения кризиса в Донбассе 20 миллионов долларов. Как отметил Уокер, это капля в море по сравнению с общим объемом гуманитарной помощи — 22 миллиарда в американской валюте. При этом ООН на данный момент получила только 30 процентов запрошенных денег.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях начался весной 2014 года. По данным Reuters, за время столкновений погибли 10 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи мирных жителей, 1,6 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.