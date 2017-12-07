Академики РАН попросили Минздрав признать новый класс лекарств

Ученые и академики Российской академии наук (РАН) по итогам конференции «Перспективы применения релиз-активных препаратов в современной медицинской практике» попросили Минздрав признать новый класс лекарственных препаратов. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Разработчик нового класса препаратов, член-корреспондент РАН Олег Эпштейн рассказал об открытии физического феномена, получившего название «Релиз-активность». «Этот термин отражает появление, высвобождение (release) активности в процессе многократного уменьшения концентрации. В результате вещество не исчезает окончательно, а переходит в иную физическую форму — релиз-активную форму вещества, свойства которого не зависят от того, присутствуют в разведении молекулы исходного вещества или нет. Данная активность ассоциирована с растворителем, а препараты, изготовленные по такой технологии называются релиз-активными», — сказал он.

Участники Конференции подробно обсудили открытие релиз-активных препаратов, механизм их действия, а также результаты клинического применения в таких областях медицины как гастроэнтерология, неврология, урология, эндокринология, пульмонология и лечение инфекций. Практически все выступающие отметили важность того, что данное открытие — отечественная разработка.

Ведущие ученые в области нейробиологии, химии, физиологии отметили, что в доклинических исследованиях действие всех препаратов в релиз-активной форме было подтверждено путем использования стандартных методов, принятых в доказательной медицине. Достаточно глубоко была изучена их безопасность.

Главный гастроэнтеролог Минздрава Вадим Ивашкин рассказал о применении релиз-активных препаратов в гастроэнтерологии. Академик РАН обратил внимание аудитории на высокую степень доказательности и качество исследований, а также на высокую эффективность этих лекарств.

Профессор Скрипченко дала оценку 15-летнего опыта применения противовирусного релиз-активного препарата в лечении детских инфекций, а педиатр Блохин представил данные о данные о применении нового комбинированного противовирусного релиз-активного препарата для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа. Докладчик отметил, что комбинация активных компонентов обеспечивает воздействие на различные звенья противовирусной защиты и активность гистамин-опосредованных реакций воспаления в респираторном тракте.

Пульмонолог Абросимов говорил о возможностях применения релиз-активных препаратов в пульмонологии. В частности, за неполные два года с момента выхода на рынок, релиз-активный препарат от кашля успел доказать свою клиническую значимость. «Применение данного препарата позволяет избирательно снижать возбудимость кашлевого центра продолговатого мозга, понижать порог возбуждения ирритантных рецепторов дыхательных путей, а также влиять на периферическое звено дуги кашлевого рефлекса», — отметил он.

Главный уролог Минздрава Пушкарь на конференции рассказал об инновационных подходах к профилактике заболеваний простаты и о возможностях, которые появились у урологов с появлением нового комбинированного релиз-активного лекарственного средства.

По итогам конференции ее участники приняли резолюцию, в которой рекомендовали признать актуальными научные исследования, проводимые в области изучения и создания таргетных релиз-активных препаратов, рекомендовали продолжить их исследование и разработку. Кроме того, участники просят президиум РАН обратиться в Минздрав с предложением разработать регуляторные требования к инновационным таргетным релиз-активным препаратам, при необходимости выступить с инициативой о внесении изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Ученые впервые заговорили в СМИ про открытие релиз-активных препаратов четыре года назад.