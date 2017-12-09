Расстрел безоружного американца полицейским показали от первого лица

Департамент полиции американского города Меса, штат Аризона, опубликовал видео с нательной камеры, на котором запечатлен расстрел безоружного подозреваемого. Инцидент произошел в январе 2016 года, но обнародование ролика стало возможным только после завершения судебного разбирательства в отношении полицейского, сообщает CBS News.

Операция проходила в отеле, из окна которого высовывался вооруженный человек. Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого и, наведя на него винтовки, стали отдавать ему различные команды. На протяжении четырех минут подозреваемый выполнял их, в слезах умоляя полицейских не убивать его, и в конце пополз на четвереньках. После того как он потянул руку к поясу своих шорт, один из офицеров, Филип Брейлсфорд (Philip Brailsford), расстрелял его из AR-15.

Впоследствии выяснилось, что при себе убитый не имел никакого оружия, а в его номере были лишь две пневматические винтовки. В ходе судебного процесса Брейлсфорд пояснил, что на 100 процентов был уверен, что подозреваемый потянулся к шортам за пистолетом (а не для того, чтобы, к примеру, подтянуть шорты), и заявил, что в аналогичной ситуации снова принял бы такое же решение. В итоге 7 декабря он был оправдан присяжными.