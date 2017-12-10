Американка пыталась выгнать клопов и сожгла дом

Трое человек получили ранения и десять остались без крыши над головой в результате пожара в американском штате Огайо. Дом, в котором проживало несколько семей, сгорел после того, как женщина пыталась убить клопов, сообщает CBS News.

Инцидент произошел в городе Цинцинатти в пятницу, 9 декабря. В настоящее время местное отделение Красного Креста нашло прибежище для оставшихся без крова семи взрослых и трех детей. Ущерб от пожара оценивается в 250 тысяч долларов.

Этот случай не единственный такого рода. 28 ноября в Цинцинатти 13-летний подросток хотел сжечь клопа, но в результате начавшегося пожара пострадали шесть домов. В октябре житель штата Аризона спалил свой дом, когда пытался с помощью газовой горелки извести тараканов.