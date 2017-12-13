В паспорт ДНР закралась латинская буква

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал в Twitter фотографию 11 страницы паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Судя по снимку, в слове «республика» вместо буквы И значится латинская N.

В октябре этого года «Комсомольская правда» сообщала, что обладателями паспортов ДНР являются 125 тысяч человек. В миграционной службе МВД непризнанной республики отмечали, что есть более 10 тысяч заявок на получение данного документа.

Собственные паспорта в ДНР начали выдавать в марте 2016-го. Первым обладателем документа стал глава республики Александр Захарченко. Госпошлина за получение паспорта составляет 250 российских рублей.

Документы, выданные на территориях самопровозглашенных республик Донбасса, признаны только частично признанной Южной Осетией и временно — Россией. В Москве уточняли, что данная мера будет действовать до урегулирования ситуации в этом регионе. Обладатели этих документов, в частности, имеют право безвизового въезда в Россию.