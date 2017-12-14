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Глава совета директоров «Трансойла» вошел в попечительский совет ПГУПС

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5 декабря 2017 года в Министерстве транспорта РФ состоялось очередное заседание попечительского совета Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. В рамках прошедшего заседания было принято решение о введении в состав попечительского совета ПГУПС Игоря Ромашова, председателя совета директоров ООО «Трансойл». Об этом сообщили «Ленте.ру» участники прошедшего заседания.

Сопредседателями попечительского совета являются генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко и министр транспорта РФ Максим Соколов. Попечительский совет Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия развитию университета.

Игорь Ромашов начал карьеру на Октябрьской железной дороге, был в числе создателей одного из первых российских железнодорожных операторов, принимал активное участие в реформировании железнодорожной отрасли и системы профессионального образования на посту руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, внес вклад в развитие логистического направления ПАО «НК «Роснефть» — на посту вице-президента компании.

С 1 февраля 2015 года Игорь Ромашов возглавляет попечительский совета Фонда содействия развитию ПГУПС — первого университетского фонда целевого капитала транспортного вуза в России.

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