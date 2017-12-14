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Новогодний свитер с оленями превратили в мем о российских реалиях

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В сети обратили внимание на пост российского дизайнера Антона Жаворонкова, который опубликовал во «ВКонтакте» серию новогодних свитеров «Свитер с оленями», где вместо праздничных животных изображены люди и их глупые поступки.

Пользователям сети приглянулись принты, посвященные российским реалиям — укладке асфальта в снегопад, проникновение в клетку с медведем и прикосновением языка к качелям в мороз. В итоге свитера Жаворонкова мгновенно распространились по сети и превратились в вирусный мем. Первыми на необычную одежду обратили посетители развлекательного портала Pikabu, которые признались, что это лучшие свитера с оленями, что они видели.

К ним присоединилась администрация пабликов MDK и «Бургер Кинг» во «ВКонтакте», которые начали придумывать свои принты для свитеров с оленями.

Пользователи Twitter также начали публиковать свои варианты изображений и придумывать тематические надписи. Среди них оказались «Продал биткоин по 3,5 тысячи долларов», «Я женился в 18 лет», «Да, ипотека, но зато квартира своя», «Я простил девушке измену».

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