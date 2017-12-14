Студия Лебедева поздравила россиян роликом про огрызки ногтей

«Студия Артемия Лебедева» опубликовала видеопоздравление к новому году. Герой ролика — сотрудник студии, которому проучили смонтировать ролик, пока моушен-дизайнер болеет. Он вставил «красивое видео» Final Cut Pro, наложил на него текст поздравления и праздничную музыку. В этот момент в комнату заходит возмущенная девушка, которая требует, чтобы молодой человек «убрал огрызки от ногтей с раковины». Между героями за кадром завязывается перепалка, в процессе которой у мужчины сдают нервы.

«Записали доброе новогоднее видео для вас, котики. Любви, счастьичка, здоровья в новом году :-***» — пожелала студия подписчикам в Twitter.

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