Стелла Маккартни создала разборные кроссовки без ниток и клея

Британский модельер Стелла Маккартни разработала кроссовки из переработанных материалов, которые можно разбирать самостоятельно. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает HypeBeast.

Подошва обуви без клея Glueless Running Sneaker создана из био-резины. Все ее части и конструкции разлагаются и могут быть переработаны, отмечается в издании. Кроссовки можно купить в шести разных цветах, включая черный, синий, оранжевый, красный и белый.

Материалы по теме Мехом кверху Дизайнеры перестали драть шкуры с животных, но не с покупателей

Обувь входит в коллекцию весна-лето 2018. Ее можно купить на официальном сайте модельера, их стоимость варьируется от 625 до 725 долларов.

29 ноября сообщалось, что Маккартни зачитала подготовленный фондом Эллен Макартур доклад о вреде модной индустрии для окружающей среды. Она назвала моду невероятно расточительной и вредной для окружающей среды. Согласно докладу, к 2050 году фешен-индустрия будет потреблять четверть мирового ежегодного запаса углерода.