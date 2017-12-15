На родине Христа отменили Рождество

Власти города Назарет, расположенного на севере Израиля, отменили празднования в честь Рождества в знак протеста против решения США перенести посольство в Иерусалим. Об этом сообщает The Times of Israel.

Мэр Назарета Али Салам, исповедующий ислам, решил отказаться от праздничного фестиваля и большой рождественской ярмарки, популярной у туристов.

По его словам, «праздничное настроение испортил президент США Дональд Трамп».

Согласно Евангелию, в Назарете произошло Благовещение — архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении у нее сына Божия, детство и юность Иисуса Христа также прошли в этом городе.

В настоящее время в Назарете проживают в основном мусульмане, только около трети населения Назарета исповедуют христианство.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Процедура может занять несколько лет. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры. На следующий день движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, призвало к новому восстанию против Израиля.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

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